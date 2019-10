Para aquellos que quieran acercarse en transporte público deberán tener en cuenta dos detalles. El Metro de la 9 de Julio estará interrumpido desde el mediodía mientras algunos puntos de la red de subtes permanecerán cerrados desde las 15. Según el gobierno porteño, no estarán abiertas al público las estaciones Carlos Pellegrini de la línea B, al igual que la estación Diagonal Norte de la C y la 9 de Julio de la línea D. A partir de las 17, la estación Tribunales de la línea D y Lavalle de la C, también permanecerán cerradas hasta que finalice el acto.