Ricardo Echegaray fue absuelto hoy del primer juicio oral al que se enfrentó. Junto al ex titular del a AFIP durante el kirchnerismo, también fueron absueltos dos ex funcionarios, Horacio Curien y Pedro Roveda. Se trata de una causa por una falsa denuncia con información fiscal que era secreta. La denuncia que había impulsado el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, quien había reclamado para Echegaray 12 años de prisión.