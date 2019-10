“El Gobierno no pudo domar la inflación, no pudo recuperar el salario y se ocupó centralmente de garantizar la rentabilidad de los regulados”, resaltó Massa y añadió: “Al Gobierno de Macri no le creen más los argentinos ni lo inversores. La lluvia de inversiones no llegó porque el Gobierno prometió cosas que no cumplió. Me preocupa que el Gobierno siga con esa actitud mezquina e irresponsable, pero entiendo que el 28 de octubre se dispararán mecanismos institucionales de garantía para el proceso de recambio”.