La ex diputada nacional dialogó esta tarde con Jonatan Viale por La Red (AM 910). Allí manifestó que “no debe haber ninguna posibilidad de que haya corrupción en el Estado”. También sostuvo: “Si la hay, porque a veces puede haberla, esto me parece muy importante decirlo... El que dice que no va a haber un hecho de corrupción en el gobierno o que no va a haber un hecho de corrupción en una cartera (una cartera política), en realidad está mintiendo”.