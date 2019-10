“No busqué estar allí y no me corresponde evaluar las normas. Las consensuaron los mismos candidatos, ni siquiera están dispuestas por la Cámara Electoral. Me encantaría preguntar, pero no es para lo que fui convocada. Y me preocupa que haya expectativas de que haya preguntas. Somos una suerte de maestros de ceremonia con un rol importante que es conducir una emisión televisiva”, explicó Mónica Gutiérrez a Infobae, quien detalló que “el compromiso incluye desde el momento de la firma hasta el debate no tomar contacto directo privado con los candidatos y no divulgar detalles del backstage”.