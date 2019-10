“Ahí se acercó otra persona y perdí el zapato. Me daba mucha vergüenza. Yo le decía al presidente ‘perdí el zapato’ y le hacía ver mis pies. Él me decía ‘no puede ser’ y me besó. No lo esperaba”, dijo entre risas la “Cenicienta” de Tucumán. “Es algo hermoso, cuando lo mire a los ojitos al presidente no lo podía creer. Le pedí por favor que salve a la patria”, agregó.