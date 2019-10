También se dijo que Bielus fue echado de la Casa Rosada tras publicar en las redes sociales una polémica imagen intervenida, en la que vinculaba a la ex presidente Cristina Kirchner con la detención del ex secretario de Obras Públicas de Julio de Vido, José López. “Acá la abogada exitosa entrando al home banking…”, rezaba el exabrupto del funcionario macrista, en el que aparece una foto de la ex mandataria cavando un pozo con una pala. En su momento se dijo que el propio Macri estaba molesto con el chiste de Bielus ya que no quería confrontar con el kirchnerismo o darle lugar a que cuestionaran al gobierno por decisiones judiciales contra ex funcionarios.