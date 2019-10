“Que alegría estar con ustedes en la capital nacional del básquet. ¡Qué éxito tuvimos, eh! Tremendo en el Mundial", expresó el Presidente en el comienzo de su discurso. "Ustedes no están solos. Esto nos trae hasta acá. Compartimos algo importante. No aceptamos más las resignaciones. Sabemos que una Argentina mejor es posible, una Argentina para todos. Y está mucho más cerca. Y esto nos convoca. Por eso estoy acá, compartiendo esta sana locura de soñar, de querer hacer. Por eso me metí en política. Por ustedes. Estoy convencido de que son muchas las cosas que podemos hacer juntos”, sostuvo.