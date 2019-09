Lo siguió el ex juez que integró el tribunal que enjuició a las Juntas y ex ministro de Justicia de la Nación y de Seguridad en Provincia, León Arslanián. quien resaltó que el ex ministro y ex procurador “no toleraba las defecciones ni la picaresca política, ni los artilugios para conseguir el poder”. “Ni el exilio ni los costos personales y familiares que tuvo que pagar atenuaron sus fuertes convicciones”, lo reivindicó. Y subrayó sus logros durante el kirchnerismo como la creación de la Unidad de Lesa Humanidad, la fiscalía para investigar Delitos Complejos y Drogas y el tribunal evaluador para dar más transparencia a los concursos, entre otros temas. “Lo extrañaremos así como lo echa de menos la República”, cerró.