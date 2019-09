No hay apuestas respecto a Eduardo “Wado” de Pedro. Alberto Fernández lo tiene entre sus favoritos. Él ya hace gestiones con gobernadores y también con intendentes en las provincias. Funciona más como un ministro del Interior que como un ministro de Justicia. Es más, aseguran que no sólo es por su habilidad en el arte de negociar, que también se entiende muy bien con Fernández y que si no va a Justicia será una señal para aquellos que sostienen la hipótesis de que el kirchnerismo quiere influir ante los jueces. Entonces, ¿será Marcela Losardo la ministra de Justicia? Abogada, socia, un puntal para Fernández y hasta su amiga. ¿Sería viceministra? La Secretaría de Legal y Técnica es otro cargo estratégico. ¿Sería ella la secretaria o el ex ministro de Justicia Alberto Iribarne? Ambos están siempre cerca.