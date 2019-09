La cifra es aún más alta en nuestro país, donde el 63% cree que la institución más corrupta es la Presidencia de la Nación, un 20% más que hace dos años, cuando aún no había estallado a la ex presidenta la “causa de los cuadernos”, que involucró directamente a los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner en un sistema de cobro de coimas a empresarios para conseguir contratos con el Estado. La ex jefa de Estado enfrenta 13 procesamientos en expedientes vinculadas a actos corruptos durante sus dos mandatos, media docena de los cuales están en instancia de juicio oral. Y quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, está preso y condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa de la ex imprenta Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.