Gisela Marziotta (44) acaba de regresar de Brasil. Si bien dejó sus trabajos como periodista hace dos meses cuando se oficializó su candidatura, se permitió un temporario regreso al oficio para entrevistar al dos veces ex presidente de ese país Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en un penal de Curitiba desde hace un año y cinco meses. Dice que fue una experiencia emocionante y que admira la enteresa y dignidad con la que el líder del PT sobrelleva su detención. Le pregunto si no va extrañar el periodismo después de 27 años de trayectoria y me responde que está muy contenta con su nuevo rol de candidata y que, además, nunca se deja de ser periodista. Aprovecho esta apreciación y le propongo lo siguiente.