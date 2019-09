– No, te diría que hasta hace poco no habían cambiado mucho. Digo hasta hace poco porque se me viene a la cabeza el caso D'Alessio. En general la tesis del libro señala que "Los Horribles" siguen siendo iguales. Lo que ha cambiado es nuestro trabajo de periodistas. Primero los ignorábamos o no los conocíamos. Después nos relacionamos con ellos para sacarles información y hoy me da la sensación de que lo que nos pasa es que no estamos prevenidos ante ellos. Hemos perdido la capacidad de protegernos ante las operaciones y estamos muy vulnerables. Tiene que ver con el avance tecnológico y la locura por la información fácil. Por otro lado, producto también de esta locura de la grieta y la noticia deseada, hace que los periodistas muchas veces busquen información desesperadamente sin medir qué es lo que estamos buscando y publicando casi cualquier cosa.