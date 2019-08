Por su lado, Saintout ya comenzó a tender puentes con sus ex adversarios para fortalecer su campaña de cara al 27 de octubre. La ex decana se reunió con Luis Arias, que pertenece al Frente Patria Grande. El juez destituido se destacó por sus choques con el ex gobernador Daniel Scioli, durante su intervención en la trágica inundación en La Plata ocurrida el 2 de abril de 2013, y contra la política tarifaria en el gobierno de Mauricio Macri.