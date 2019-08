Hay localidades como Escobar y Avellaneda en donde lo afectó el corte de boleta. El economista no desconfía de los intendentes. Incluso tiene una relación fluida y de confianza con ellos. Para él el corte no es un factor determinante en la elección. No lo afectó en esta oportunidad como si le pasó a Aníbal Fernández en el 2015. No lo preocupa.