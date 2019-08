Asimismo, insistió sobre el punto de que la ciudadanía no aceptaría que hubiera impunidad: "La gente logró que los casos lleguen a juicio. Hay un ex vicepresidente y un ex ministro condenados por hechos muy graves. Me parece que la gente no quiere un retroceso. Podrá votar algo distinto en lo económico pero me parece que si alguien cree que la gente va a tolerar de nuevo la impunidad que vivimos durante el kirchnerismo o el menemismo se equivoca".