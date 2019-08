"Estoy muy contento. Los que están y los que no nunca van a reclamar nada. Estamos porque amamos este proyecto, no es un proyecto personal, no es Perón, si no nos hubiéramos quedado como parias, huérfanos. Nosotros seguimos sosteniendo el peronismo y va mas allá de Cristina y Néstor. Estamos embichados con este puto peronismo que siempre va a estar dentro nuestro", finalizó.