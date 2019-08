Vidal fue la gran víctima de esa estrategia electoral. No hubo "Plan V" ni desdoblamiento y, pese a su imagen positiva, sufrió una derrota durísima -impensada por lo abrumadora- a manos de Axel Kicillof. La gobernadora bonaerense no ocultó su fastidio. Se negó a hablar sobre el escenario cuando se lo ofreció Elisa Carrió y su entorno no dudó en responsabilizar al jefe de Gabinete.