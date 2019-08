"No cometí ningún delito en esta causa no en ninguna otra", sostuvo Echegaray. "Al señor López lo había visto dos veces. Una en una confitería de El Calafate cuando murió Néstor Kirchner y otra en la Casa Rosada cuando se inauguró el busto de Raúl Alfonsín porque nos sentaron juntos. Nunca hablé de planes de pago. Pero el fiscal Gerardo Pollicita dice que nos pusimos de acuerdo para defraudar al estado. No nos conocemos", dijo el ex funcionario.