"No. Posiblemente en la adolescencia, porque me tocó ir a un colegio católico. Antes de marchar con el Partido Obrero, marché a Luján con la Iglesia en un par de ocasiones, pero dejé las creencias religiosas a los 16 años. No es Dios el que creó al hombre, sino el hombre el que creó a Dios. Y creó a Dios como resultado de una sociedad enajenada. El socialismo propone la superación del hombre de esa enajenación. En la Ciudad tenemos que separar a la Iglesia del Estado".