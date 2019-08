"Es imposible, en este caso, considerar la actividad procesal del Dr. Stornelli como si la causa que tramita ante el (juez de Dolores Alejo) Ramos Padilla no hubiera existido; como si en ella no se le imputaran, con acierto o no, actividades de deslealtad y delito hacia otros abogados intervinientes en estas actuaciones, como si no hubiera efectuado las declaraciones públicas en el sentido de que creía que aquellas actuaciones tendían a utilizarlo para perjudicar estas investigaciones", sostuvo la defensa de Wagner, en el escrito al que accedió Infobae.