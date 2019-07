En este sentido, Bullrich señaló que las declaraciones de Alberto Fernández es "lo mismo que pasó con Alfonsín, es un poco la misma escuela, la escuela de cuanto peor mejor". "Nosotros vamos a cuidar que no haya inestabilidad; el presidente está al tanto y al frente. No vamos a permitir que suceda lo que pasó en la Argentina en tantas oportunidades. (…) No nos van a arrebatar eso", sostuvo la funcionaria en diálogo con radio La Red.