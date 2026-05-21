Sellaron otro centro clandestino de procedimientos estéticos en el norte de Bogotá: operaba bajo la fachada de servicios odontológicos

El establecimiento fue denunciado por algunos ciudadanos, y se encuentra ubicado en el barrio Santa Bárbara Occidental, en el norte de la capital, y ofrecían rinomodelación en una hora por un millón de pesos - crédito @SectorSalud/X

Luego del repudio y la petición de justicia por parte del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras el hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que estaba desaparecida desde el 13 de mayo luego de realizar un procedimiento estético en un establecimiento que no contaba con todos los elementos y reglamentación para prestar el servicio (Beauty Láser M. L), se han llevado a cabo varios operativos en la capital colombiana que dejaron locales sellados en las localidad de Kennedy y Usaquén.

En el caso que la Secretaría de Salud compartió en un video desde su cuenta en X la mañana del jueves 21 de mayo, una inspección en Usaquén, en el norte de la capital, dejó un hallazgo: un lugar ofrecía un procedimiento estético, pero aparentaba ser más un consultorio odontológico.

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“Nos vamos a hacer pasar por pacientes para ingresar a un centro estético que nos reportaron a través de redes sociales”, señaló uno de los funcionarios de la Secretaría, que acompañada de integrantes de la Alcaldía local de Usaquén, llegaron hasta el sitio ubicado en el barrio Santa Bárbara Occidental.

Luego de que uno de los empleados del lugar atendió el requerimiento por parte de las autoridades (acompañadas por oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá —Mebog—), se le reclamó: “Fue reportado por la ciudadanía por aplicación de ácido hialurónico para hacer rinomodelaciones. Se encontró que el establecimiento no está autorizado para prestar servicios”.

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Los operativos se desarrollaron el 20 de mayo de 2026 - crédito @SectorSalud/X

Por si fuera poco, y de acuerdo con la revisión del documento de Cámara de Comercio, que acredita la actividad comercial del lugar, se indicó que era para servicios de odontología, pero uno de los encargados de la revisión de los papeles afirmó que se deberá revisar “la curaduría para determinar si la actividad de odontología es permitida o no”.

Asimismo, y lo que más dejó sorprendidos a los funcionarios distritales, fue que ofrecían el procedimiento estético en poco tiempo.

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“¡Rinomodelación en una hora y por un millón de pesos! (...) Así promocionaban procedimientos invasivos", recalcó la publicación de la Secretaría de Salud en X, que adicional a lo anterior, precisó: “Operaba a puerta cerrada bajo la fachada de servicios odontológicos. Gracias a las denuncias ciudadanas, el lugar fue sellado”.

Por este caso, el secretario de Salud, Gerson Bermont, también se refirió desde la misma red social, y recordó la línea de atención para que la ciudadanía pueda denunciar estas clínicas que operan de forma ilegal.

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El secretario de Salud, Gerson Bermont, recordó los canales de atención para denunciar esta clase de establecimientos que no cumplan con la reglamentación para prestar el servicio - crédito @Gerson_bermont/X

“Agradecemos la denuncia ciudadana. Sitios como este de tipo clandestino son redes criminales que ponen su vida en peligro. En los últimos dos años hemos cerrado 397 sitios ilegales. Consulte la habilitación de los sitios autorizados en nuestra página http://wwwsaludcapital.gov.co”, explicó el secretario.

Al final, Bermont reiteró: “Si conoces casos similares repórtelos a la línea 6013649550″.

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Otros cinco centros estéticos fueron sellados en Kennedy: los detalles del operativo

En paralelo con lo que ocurría en Usaquén, la Alcaldía Local de Kennedy adelantó una serie de operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos dedicados a procedimientos estéticos invasivos en diferentes sectores de la localidad, con el objetivo de proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía.

Las acciones, realizadas el martes 20 de mayo, permitieron la visita a 14 establecimientos que ofrecían servicios médicos y estéticos en el suroccidente de la capital.

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Tras la verificación de la documentación y el cumplimiento de las condiciones exigidas para su funcionamiento, las autoridades determinaron el sellamiento de cinco centros estéticos por no contar con los permisos requeridos ni cumplir con los requisitos legales.

En total fueron 14 los establecimientos que se visitaron en la localidad ubicada en el suroccidente de la capital - crédito Alcaldía de Kennedy

Los operativos contaron con el acompañamiento de entidades competentes y forman parte de las acciones permanentes que adelanta la administración local para fortalecer el control sobre actividades que puedan representar riesgos para la salud pública.

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“Desde la Alcaldía Local de Kennedy continuamos realizando operativos para garantizar que los establecimientos que prestan servicios médicos y estéticos cumplan con todos los requisitos establecidos por la ley. Nuestro compromiso es proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía”, afirmó Javier Prieto Tristancho, alcalde local encargado de Kennedy.

La administración reiteró el llamado a la comunidad para que, antes de acceder a procedimientos médicos o estéticos, verifique que los establecimientos y profesionales cuenten con los permisos y condiciones adecuadas.

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Declaraciones de Javier Prieto Tristancho, alcalde encargado de Kennedy - crédito Alcaldía de Kennedy