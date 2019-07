– Presión impositiva

"No esperen que vayamos a pagar con más presión sobre los argentinos, no soportan más presión. El que trabaja no soporta más presión, el jubilado no soporta más presión, el empresario no soporta más presión… Nosotros vamos a hacer crecer la economía, exportar y juntar dólares. El campo y Vca Muerta tienen un rol muy importante".