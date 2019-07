Tras los debates y movilizaciones del año pasado, no faltaron los intentos por crear un partido evangélico, algo que finalmente no se concretó, aunque existe una presencia confesional en algunas fórmulas, como es el caso de la ex diputada nacional Cynthia Hotton, evangélica, que, como precandidata a vicepresidente, integra la boleta del frente NOS, junto a Juan José Gómez Centurión.