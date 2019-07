Bullrich lo describió de esta manera: "Lo que ocurrió es que hubo un incendio el 14 de noviembre de 2017 a la noche en el ARA San Juan, ese incendio se dijo controlado, pero la suposición con mayor probabilidad es que no se haya controlado. El submarino al no ir a superficie y no tener contacto con el aire, comenzó a acumular hidrógeno; esa acumulación explota e inhabilita al submarino y a la tripulación y comienza a hundirse hasta llegar a los 700 metros de profundidad donde finalmente implosiona. Eso es lo que dicen los expertos".