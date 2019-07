"Buenas noches, para conocimiento de ustedes, quería avisarles que tal cual salió en Infobae, hoy tuve una reunión que en principio sería con el DGPN (Director General de Personal Naval) pero luego fue con el subjefe y el subsecretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Defensa, Contraalmirante León Barreto, para comunicarme extraoficialmente que quieren que yo pida el retiro o me lo dan en forma obligatoria. Pregunté cuánto tiempo tenía para tomar una decisión y me dijeron que, si bien era extraoficial, tenía que ser a la brevedad. Hace un rato el DGPN, me mandó un WS donde me dice que tengo plazo hasta mañana al mediodía para responder (por hoy martes), así que le dije al ministro que si para esa hora no le respondía que haga lo crea conveniente".