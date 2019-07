En ese contexto se mueve el candidato, que no tiene otra alternativa que la de ser quien es, y así se exhibe. Algunas personas de la campaña K empiezan a ponerse ansiosas. Critican a Fernandez por no ser demasiado kirchnerista o por ser demasiado kirchnerista, por ser ambiguo frente al desastre venezolano, o por sus rencillas inexplicables con periodistas después de decir que no hay que pelearse con periodistas, por criticar el acuerdo con Irán, el alguiler de habitaciones de un hotel a un proveedor del Estado o el funcionamiento del IndeK, o, en sentido inverso, porque a cada crítica le adjunta una defensa del kirchnerismo o una relativización de la crítica. Lo cuestionan por parecerse, por diferenciarse, por no parecerse demasiado, por diferenciarse de manera tibia. Tal vez no adviertan que nadie puede dejar de ser quién es, y menos en una campaña electoral. Alberto Fernandez es lo que es: un kirchnerista incómodo.