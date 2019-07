Lipera, por su lado, se lamentó de que no haya podido implementarse todavía un proceso de digitilización similar en el Poder Judicial, "donde hay causas que llevan más de 20 años de tramitación y no hay posibilidad de hacer un análisis global de lo que sucede en los expedientes". "Pasó mucho tiempo hasta que la Corte Suprema nos confesó que no estaba en condiciones técnicas de llevar adelante lo que pedíamos en materia de digitalización y transparencia", agregó.