Gobierno de Abelardo de la Espriella aceptaría sometimiento de alias Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes: pidió a la Fiscalía evaluar la solicitud

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la intención de sometimiento de la organización de Digno Palomino - crédito @ABDELAESPRIELLA/X - suministrada a Infobae Colombia

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Dos semanas después de que el cabecilla del temido grupo Los Pepes, alias Digno Palomino, presentara su voluntad expresa de someterse a la justicia y atender el llamado del presidente Abelardo de la Espriella, la Presidencia remitió a la Fiscalía la solicitud.

Según el documento, que está fechado el 17 de septiembre, busca que se analicen los alcances y parámetros bajo los cuales podría colaborar el temido líder del grupo criminal.

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La respuesta fue suscrita por Ketlin Andrés Magdaniel Rodríguez, asesor del grupo Democracia y Participación Ciudadana. El documento, que lleva el logo de la Presidencia de Colombia, indica que la Fiscalía General de la Nación, además del Ministerio de Justicia, son las entidades facultadas para estudiar el caso y adoptar las decisiones correspondientes.

La Casa de Nariño no aprobó ni rechazó el pedido de Palomino. La Presidencia trasladó la petición a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia para que evalúen, dentro de sus competencias, la viabilidad de un eventual sometimiento bajo las reglas de la justicia ordinaria.

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La Presidencia de Colombia remitió a la Fiscalía la solicitud de sometimiento a la justicia de alias Digno Palomino - crédito suministrado a Infobae

“De manera atenta, le remito la comunicación radicada en esta entidad, suscrita por el señor DIGNO JOSÉ PALOMINO RODRÍGUEZ, en la que, por hechos expuestos en el escrito, manifiesta: “(...) Ratificación de voluntad de sometimiento a la justicia, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización (...)”. Lo anterior con el fin de que, en el ámbito de sus funciones y competencias, se evalúe la solicitud presentada y se sirva ordenar a quien corresponda, evaluar el caso expuesto en el documento anexo, y tomar las acciones a que haya lugar", señala la carta enviada desde Presidencia.

Además, según documentos obtenidos por la revista Semana, desde el Ejecutivo también enviaron respuesta a alias Digno palomino, en la que el asesor explicó que el Estado cuenta con ministerios, departamentos administrativos, entidades descentralizadas y otras instituciones encargadas de responder las peticiones ciudadanas según sus funciones legales.

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El funcionario señaló en la carta que recibió la manifestación de voluntad de sometimiento, contribución a la verdad, reparación a las víctimas y compromiso de paz y resocialización planteada por Palomino.

La Casa de Nariño trasladó el pedido de Digno Palomino al Ministerio de Justicia para evaluar su viabilidad en la justicia ordinaria - crédito suministrado a Infobae

“Una vez leída y evaluada la solicitud presentada por usted, y con el fin de brindar una respuesta de fondo a la solicitud presentada, se ha dado traslado de su comunicación a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Justicia y del Derecho, entidades legalmente facultadas, para conocer del tema objeto de la petición, y tomar las acciones a que haya lugar, para brindar una adecuada respuesta”, señala el documento.

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El procedimiento abre la posibilidad de que el eventual proceso se adelante por la vía ordinaria. La decisión sobre cualquier mecanismo, sus condiciones y sus eventuales beneficios no depende de la Casa de Nariño.

Palomino aseguró que comparecerá ante las autoridades competentes

La solicitud inicial fue enviada el 1 de septiembre desde Ibagué, Tolima. Digno Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía se presentaron en el documento como facilitadores e interlocutores de Los Pepes.

El documento fechado el 17 de septiembre indica que la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia son las entidades facultadas para estudiar el caso - crédito suministrado a Infobae

Los remitentes manifestaron que actuaban de manera libre, consciente y voluntaria. También expresaron su intención de someterse a la justicia colombiana bajo los parámetros de la Constitución y la ley.

En la carta, Palomino y Montenegro afirmaron que estaban dispuestos a presentarse ante las autoridades, responder por los hechos que les sean atribuidos legalmente y acogerse a los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico.

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La petición plantea además compromisos relacionados con la verdad, la reparación de las víctimas y la resocialización. Esos puntos deberán ser examinados por las instituciones a las que llegó el documento desde la Presidencia.

Palomino permanece privado de la libertad. Las autoridades lo señalan como máximo jefe de Los Pepes en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.

El señalado cabecilla figura entre los criminales más buscados por las autoridades colombianas. De acuerdo con la información conocida, acumula más de 15 años de trayectoria delictiva y enfrenta órdenes de captura por delitos como homicidio y extorsión.