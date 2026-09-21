“No hay caldo que no se enfríe”: Ignacio Mier descarta fractura en Morena y pide calma por las inconformidades del PT

El senador morenista atribuye la tensión a la cercanía electoral y descarta una fractura de la alianza, pese a que el partido aliado suspendió su intervención en el procedimiento de selección

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El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ignacio Mier, pidió serenidad interna tras las inconformidades del Partido del Trabajo (PT) por la designación de coordinadores estatales rumbo a 2027. En entrevista con Radio Fórmula, sostuvo que la oposición espera una fractura del movimiento que, afirmó, no ocurrirá.

Sus declaraciones llegan días después de que el PT anunciara que pausaba su participación en la selección de coordinadores estatales rumbo a 2027. Hasta el momento no hay una ruptura formal de la alianza.

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Mier atribuye la tensión al calendario electoral

Ignacio Mier respalda iniciativa presidencial de reforma electoral con alcances definidos.

Mier explicó que la cercanía de los tiempos electorales genera lo que llamó “ebullición política”, algo que, dijo, es propio de un partido que gobierna prácticamente todo el país.

Para pedir calma recurrió a un dicho popular de Mochis, Sinaloa: “No hay caldo que no se enfríe”. El senador ya había usado esa expresión en 2022, cuando coordinaba a Morena en la Cámara de Diputados, en otro contexto legislativo.

Agregó que dirigencias, representantes y aspirantes participan “a veces con un fervor desmedido”, algo que, según dijo, forma parte del ejercicio democrático interno. Sobre las expectativas de la oposición, respondió: “Eso quisieran, pero no se les va a hacer”.

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El PT pausó su participación y afirma que la alianza puede fracturarse

El Partido del Trabajo suspendió su participación en el proceso de selección de candidatos de la alianza gobernante tras acusar a Morena de marginar a sus socios y actuar como si pudiera prescindir de ellos

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, anunció el 18 de septiembre que su partido pausa su participación en el proceso. Argumentó que los planteamientos y perfiles del PT no han sido tomados en cuenta.

En entrevista con el periodista Julio Astillero, Sandoval describió el sentir de su partido con la palabra “maltratados”. También afirmó que el acuerdo era realizar una encuesta espejo fuera del control de las mediciones de Morena, y que su partido considera que el proceso solo pertenece al partido oficialista.

Posteriormente, Sandoval sostuvo que la alianza puede fracturarse si Morena mantiene una postura de distancia frente a sus aliados. Según dijo, el PT interpreta que Morena se siente en condiciones de avanzar sin ellos porque no hay, a su juicio, un adversario de derecha con el peso suficiente.

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“Morena tiene la postura de que se siente sobrada”, expresó el legislador, quien agregó que ese partido “desdeña a los aliados diciendo que puede solo”. Sandoval calificó esa lógica como equivocada.

El diputado Reginaldo Sandoval ofrece declaraciones respecto a las decisiones internas del partido Morena. (@ReginaldoSF_PT)

De acuerdo con Infobae, el coordinador petista no planteó una ruptura inmediata. Su señalamiento se dirigió a la posibilidad de que la alianza se fracture si el partido mayoritario no reconoce el peso de sus aliados.

Por su parte, Benjamín Robles, integrante de la Coordinadora Nacional del PT, informó que la decisión fue notificada a la mesa de negociación de la coalición. Con ello, el PT no acudirá a los actos encabezados por la dirigencia de Morena.

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Diez de 17 coordinaciones están definidas

Morena ha definido 10 de los 17 perfiles para las entidades que renovarán gubernatura en 2027. Estas coordinaciones son consideradas la antesala de las candidaturas, aunque todavía no son postulaciones formales.

De acuerdo con reportes, los puntos de fricción son:

Michoacán: fue designado Carlos Torres Piña. Raúl Morón, con respaldo formal del PT, aceptó los números pero no comprometió apoyo inmediato.

Zacatecas: fue designada Verónica Díaz Robles. Robles sostuvo que, en las encuestas que ha visto, la senadora Geovanna Bañuelos aparecía mejor posicionada.

Baja California: la aspirante petista Montserrat Caballero condicionó la continuidad de la alianza a una nueva encuesta frente a Julieta Ramírez, designada por Morena.

Guerrero: el dirigente estatal del PT, Victoriano Wences Real, rechazó la designación de Beatriz Mojica y planteó competir de forma independiente si no se repite el proceso.

Quintana Roo: Eugenio Segura obtuvo la coordinación. Simpatizantes del morenista Rafael Marín Mollinedo hablaron de “fraude”; él acató el resultado.

Según reportes, los resultados completos y la metodología de las encuestas de Morena no fueron difundidos públicamente.

Morena defiende las encuestas y Mier declina opinar sobre su transparencia

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, calificó “de 10” el saldo de las designaciones y señaló que las definiciones son definitivas, sin segundas rondas de encuestas. La titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, afirmó que todos los aspirantes han visto al menos dos encuestas y explicó la postura del PT como un debate interno.

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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, admitió que el desacuerdo afecta la alianza y confió en que la dirigencia actuará con tolerancia e inclusión.

Consultado sobre si Morena actuó de forma autoritaria con el PT, Mier lo negó. Dijo no haber escuchado esas expresiones directamente de Alberto Anaya, dirigente petista, a quien describió como “un hombre muy sensato”.

Sobre la exigencia de transparentar las encuestas, declinó opinar. Señaló que es un tema del partido y que desconoce el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones.

Qué sigue: siete entidades pendientes y un Consejo Nacional

Faltan por definir Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. De acuerdo con la dirigencia de Morena, los perfiles deberán estar listos antes de que termine septiembre.

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Según lo publicado por El País, Anaya instruyó que el PT espere a que concluya el proceso de las 17 coordinaciones, haga un balance y convoque a su Consejo Nacional. Ahí se decidiría si mantiene la coalición o compite por separado.

La fecha límite para registrar coaliciones es el 4 de enero, por lo que las negociaciones aún tienen margen. Fuentes consultadas por Grupo Animal señalaron que a nivel federal hay intención de ir en alianza para intentar mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, aunque siguen abiertas las dudas sobre las alianzas en los estados.