Cristina Fernández de Kirchner se mostró el sábado en Resistencia con el gobernador Domingo Peppo y con el intendente local y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Chaco expone una interna muy dura y aún pendiente en el peronismo: se enfrentan los dos hombres de mayor poder territorial, que compitieron incluso en la movilización de sus estructuras para desbordar la nueva presentación de "Sinceramente". Hubo foto de la ex presidente con los dos y pareció que se abría la puerta a un entendimiento, pero no. Peppo supo apenas unas horas después que el sello CFK es exclusivamente para Capitanich.