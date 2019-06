En su decisión de julio del año pasado, la Sala I consideró que "no tuvo el propósito de proceder a la detención de la Dra. Expucci abusando de su poder, sino que actuó con un aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber", por lo que descartó la existencia de delito al no haber "dolo" en su accionar.