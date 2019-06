En la Ciudad de Buenos Aires aún no hay definiciones ciertas sobre quedarán las boletas para la Cámara baja. La pulseada está protagonizada por la diputada de Somos y ex Libres del Sur, Victoria Donda Pérez y el cineasta Fernando "Pino" Solanas. Tras quedar firme el nombre del ex presidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde en el Senado, Donda y Solanas definen quién encabezará el primer y segundo lugar de la nómina de Diputados.