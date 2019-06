Moyano además disparó: "No sé cómo calificar su actitud. No sé si es un descerebrado, un incapaz, porque decir el disparate que dijo no entra en la cabeza de nadie". En declaraciones a La990, el líder camionero sostuvo que Macri "es una persona que no está en condiciones de conducir los destinos del país" y criticó que se haya expresado así "en el Día de la Bandera", tras lo cual agregó: "No tiene respeto a nada, es un inconsciente, un incapaz".