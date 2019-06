En el dictamen desestimatorio, elaborado por Camañao, se consideró que el magistrado federal había llevado adelante medidas de prueba en la causa iniciada en 2013. Se señala que, incluso, pese a que un informe contable que sostenía que no había enriquecimiento por no tener bienes a su nombre no informados en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Rafecas no la cerró.