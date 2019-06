Actualmente preside la estratégica comisión de Acusación y Disciplina del Consejo. En ese ámbito, la semana pasada y tras la polémica por el reclamo del juez Ramos Padilla por no poder acceder a las escuchas de la "Operación Puf" en el marco del expediente en su contra abierto en el Consejo, él mismo firmó la nota para que le sean entregadas en forma inmediata. "Ramos Padilla tendrá todas las herramientas para defenderse. No me voy a comprar la grieta entre Dolores y Comodoro Py. Vamos a valorar las pruebas en la investigación contra el juez sin ningún tipo de parcialidad", le dijo en ese momento a Infobae.