Vidal estuvo en Colombia, y llegó hoy a la madrugada al aeropuerto de Ezeiza. La gobernadora conoce a Massa desde hace veinte años y no hay muchas sorpresas políticas entre ambos. Vidal -como Macri- no tiene problemas en forzar una última reunión para acercar posiciones, pero en Cambiemos ya existe la presunción de un pacto en ciernes que protagonizarán Alberto Fernández y su ex jefe político, Sergio Massa.