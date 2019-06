Consultado sobre su opinión acerca del análisis que define su candidatura como funcional al kirchnerismo, debido a la posibilidad de atraer votos desencantados del macrismo, Espert lo definió como fascista: "La democracia está para presentarse en competir. Yo me hice en base a la competencia, el estudio y la meritocracia. Segundo, Macri no gobernó? No, son votos que el perdió por el mal gobierno que ha hecho", expresó.