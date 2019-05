Finalmente, el magistrado se desligó de las denuncias públicas que lo vinculan con la agrupación Justicia Legítima, muy cercana al kirchnerismo. "Yo puedo tener mi ideología y por más que me quieran vincular yo me tengo que atener a las pruebas. Más allá de una cosa o de otra, en los juzgados litigan absolutamente todos. Y venga quien venga, si no hay pruebas, ninguna causa va a funcionar", concluyó.