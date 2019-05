"Me fije en estos días y no estoy empadronado. La mayoría de los chicos a los que consulté tampoco están. Seguramente haga el trámite para empadronarme hoy", señaló Tomás Cancela, un alumno de 16 años del colegio Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández", ubicado en el barrio porteño de Retiro. Como él, un número indeterminado de jóvenes de entre 16 y 18 años no figuran en el padrón para participar de las elecciones presidenciales de este año.