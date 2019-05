"En nuestra propuesta de nueva Constitución Nacional, nueva, no reforma, no estamos por una reforma, estamos por una nueva Constitución de origen popular que surja de un referéndum donde el pueblo argentino se constituya en poder constituyente y elabore un nuevo pacto social. El punto central es la eliminación del Poder Judicial para que en su lugar haya un servicio judicial, un sistema de justicia. No es tan difícil. Vos sabés cuántos magistrados hay en la Argentina, se calcula que entre 12.000 y 15.000, no es tanto", aseguró Giardinelli a principios de mayo.