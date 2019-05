"El cambio es una fuerza que te transporta, que crece a medida que nos incorporamos al cambio. Y el cambio de una sociedad no viene de arriba hacia abajo. No es que la sociedad dice 'ustedes tienen que cambiar'. No. Cada uno de nosotros provocamos este cambio en la sociedad con nuestra actitud, con nuestro trabajo, con nuestra forma de comunicarnos, de respetar al otro", dijo el mandatario, quien agregó: "Y el cambio claramente es una aventura. Pero como toda aventura es estimulante, sí. Es apasionante, sí. Es desafiante. Tiene riesgos, pero la vida es así".