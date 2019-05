Por eso Mauricio Macri se sorprendió como todos por la noticia que dio a conocer la ex presidenta por las redes sociales, anunciando que Alberto Fernández será candidato a presidente y ella a vice. Estaba en Olivos, trabajando con Marcos Peña, quien tampoco tenía información al respecto. Peña había sabido de los rumores que ayer circularon con intensidad en torno a que Cristina no se presentaría, afectada por la ratificación de que el juicio oral en la causa "Vialidad" que comienza el martes. Aunque no los habría creído.