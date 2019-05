El camarista destacó su denuncia contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su colega de Casación Ana Figueroa por "dádivas, peculado, y malversación de caudales públicos", por la recepción "irregular" de esos equipos y mobiliario. Y lamentó que "la Cámara Federal le solicitó a Martínez De Giorgi que los investigue, hace más de un año y el juez no hace nada". En el expediente, el ex ministro fue sobreseído, pero esa decisión fue revocada por la Cámara luego de la apelación de la Oficina Anticorrupción.