– No, eso no va a suceder. No me gusta hablar de un gobierno en una crisis como ésta, no me gusta echar ni un granito de arena a una situación tan conflictiva como la que vivimos. Esta crisis no es sólo económica y social, sino que tenemos una profunda crisis estructural; y eso es más difícil de resolver. Yo desconfío, como lo hace la gente, de los dirigentes.