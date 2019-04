¿Pero qué sucedería si los indecisos no se reparten proporcionalmente? Muchos enojados con Macri —que solo lo votarían como mal menor en segunda vuelta— podrían aprovechar su voto en la primera vuelta para levantar a la tercera opción más competitiva, que, según la encuesta de Opinaia, viene del peronismo no K de Alternativa Federal, con el ex ministro Roberto Lavagna como mejor opción. Más del 40% del electorado no quiere saber nada ni con Macri ni con la ex Presidenta. Buscan una opción por fuera de la "grieta".