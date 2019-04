De hecho, me tocó entrevistar a Durán Barba en febrero de 2016, a poco de asumir Macri, y cuando le transmití que el célebre "círculo rojo" estaba reclamando que el Presidente muestre con mayor contundencia la herencia recibida para poder encarar reformas urgentes, no solo me dijo que él le recomendaba que no lo hiciera, sino que me dio su propia y peculiar definición de "herencia": "Venimos de un gobierno muy autoritario, que concentró los poderes, que no respetó una serie de normas de la democracia".