Por no acudir a las indagatorias Stornelli fue declarado rebelde de la justicia y el procurador Casal le inició un sumario administrativo. El fiscal federal se defendió y ahora el caso pasó al Consejo Evaluador que tiene tres caminos: pedir la desestimación de la acusación, entender que debe aplicarse una sanción disciplinaria o que la situación es grave y tiene que ser enviado a juicio político. En este último caso puede perder los fueros que le permiten no ser detenido para cumplir con la indagatoria en Dolores. El Consejo no tiene plazos para resolver y su resolución puede ser por mayoría.