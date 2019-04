"Calmate, gordo". "Mucha gente lo justificó y protegía a D ´Alessio", dijo Álvarez. Después de eso, "quedó muy mal la relación con D´Alessio. Cuando lo encaró, lo increpó". Barreiro lo llamó y le pidió que se calmara ("calmate gordo") y hasta le comentó que a él le había pasado algo parecido. "Barreiro no hablaba bien de D'Alessio, pero este no andaba bien de plata y se estaba por ir de la agencia. Barreiro lo tenía a D'Alessio como alguien fanfarrón y ostentoso". Según Álvarez, después de eso, trató de "de calmar las cosas y no confrontarlo más. Que no quería ponérselo de enemigo, ya que D´Alessio tenía todos sus datos y podía jugarle en contra".